ЮНЕСКО включил город Вавилон в список Всемирного наследия

Находящийся на территории современного Ирака древний город Вавилон внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято в пятницу, 5 июля, на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия. Об этом сообщается в Twitter организации.

Вавилон — один из городов Древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он был важным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром Древнего мира.

В настоящее время руины города расположены в 90 км к югу от Багдада. Территория руин составляет 10 кв. км. Были проведены археологические раскопки лишь 15% от общей территории.

В конце мая сообщалось, что список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнит скопление древних курганов Модзу-Фуруити в префектуре Осака на западе Японии.

Источник: Газета Известия