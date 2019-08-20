Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте

20 августа 2019     25
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте

Девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел 18 августа. «Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказала она.

Мать 12-летней девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец пострадавшей и еще семь человек вытащили ее вместе с куском трубы на руке.

На данный момент юная россиянка находится в больнице в состоянии комы. В сознание с момента происшествия она не приходила.

В июне пятилетний мальчик из Великобритании утонул в бассейне в греческом отеле, пока его родители спали. Инцидент произошел в гостинице Atlantica Holiday Village в Мармари (Кос, Греция). Тео Трехарн-Джонс из города Мертир Тидфил вместе с большой семьей из десяти человек находился на отдыхе.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Huawei назвала политическим решение США внести 46 «дочек» в черный список
Huawei назвала политическим решение США внести 46 «дочек» в черный список

Политически мотивированным назвали в корпорации Huawei решение внести 46 дочерних предприятий в черный список. Об этом во вторник, 20 августа, …


В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов
В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением распространить на банки действующие законодательные нормы по защите прав россиян при взимании с …


Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте

Девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте. Об этом сообщает «Фонтанка». По словам матери пострадавшей, инцидент произошел …


Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая
Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая

На Алтае массово фиксируются случаи порчи неизвестными камер контроля на дорогах. Сотрудники Алтайавтодора заявили о 71 случае повреждения системы автоматизированной …


Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным
Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон верит в европейское будущее России. Об этом политик написал в Twitter-аккаунте после встречи с российским коллегой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты