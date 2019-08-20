Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте

Девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел 18 августа. «Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказала она.

Мать 12-летней девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец пострадавшей и еще семь человек вытащили ее вместе с куском трубы на руке.

На данный момент юная россиянка находится в больнице в состоянии комы. В сознание с момента происшествия она не приходила.

В июне пятилетний мальчик из Великобритании утонул в бассейне в греческом отеле, пока его родители спали. Инцидент произошел в гостинице Atlantica Holiday Village в Мармари (Кос, Греция). Тео Трехарн-Джонс из города Мертир Тидфил вместе с большой семьей из десяти человек находился на отдыхе.

Источник: Лента.Ру