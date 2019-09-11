Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

11 сентября 2019     19
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

Российский видеоблогер и журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ «Человек года» 2019 в категории «Лицо с экрана». Об этом сообщается на сайте издания.

«Свою первую премию GQ Дудь получил как спортивный тележурналист. Сегодня мы чествуем его уже в третий раз — как документального режиссера и главное лицо российского YouTube», — указано в сообщении.

Уточняется, что кроме Дудя в этой категории были номинированы генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров, создатель YouTube-канала «Ещенепознер» Николай Солодников, видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и телеведущий Александр Гудков.

2 сентября на YouTube-канале Дудя появился документальный фильм «Беслан. Помни», который рассказывает о событиях 2004 года, когда с 1 по 3 сентября боевики удерживали в здании школы Беслана больше тысячи человек. Жертвами стали 333 человека, из них 186 детей. За три дня картину посмотрели более 9,6 млн человек.

Однако 6 сентября телеведущий Владимир Соловьев сильно раскритиковал Дудя за этот проект, назвав журналиста бездарным.

Источник: Газета Известия

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