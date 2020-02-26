Ягр восхитился Овечкиным

Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр восхитился результативностью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

Ягр посчитал, что 701 заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — это достойный результат. Он предрек, что российский форвард сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки. «На месте Гретцки я бы сейчас дрожал. Думаю, Ови способен на это», — заявил чех.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 701 заброшенная шайба. Первое место занимает Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — Ягр (766).

45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе «Кладно». Вместе с «Питтсбург Пингвинс» он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии он стал олимпийским чемпионом в 1998 году и дважды чемпионом мира (2005, 2010).

Источник: Лента.Ру