Ягр восхитился Овечкиным

26 февраля 2020     14
Ягр восхитился Овечкиным

Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр восхитился результативностью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

Ягр посчитал, что 701 заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — это достойный результат. Он предрек, что российский форвард сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки. «На месте Гретцки я бы сейчас дрожал. Думаю, Ови способен на это», — заявил чех.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 701 заброшенная шайба. Первое место занимает Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — Ягр (766).

45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе «Кладно». Вместе с «Питтсбург Пингвинс» он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии он стал олимпийским чемпионом в 1998 году и дважды чемпионом мира (2005, 2010).

Источник: Лента.Ру

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