Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко

19 июля 2019     23
Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о противостоянии россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

Он отметил, что история отношений двух фигуристок напоминает его противостояние с Евгением Плющенко в 2002 году. «Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном — все то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее», — рассказал спортсмен.

В целом же он призвал поддерживать обеих фигуристок, однако признал, что такие личные противостояния добавляют популярности этому виду спорта. Также Ягудин заметил, что с ростом популярности фигурного катания становится больше хейтеров.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, на Играх в Пхенчхане она обошла Медведеву. Фанаты часто устраивают перепалки из-за спортсменок, в частности, поклонники Загитовой в прошлом году ополчились на тренера Максима Транькова, который заявил, что в Южной Корее все поддерживали не ее, а Медведеву.

Ягудин выиграл Олимпиаду 2002 года, обойдя Плющенко. Их противостояние было главным в мужском фигурном катании того времени.

Источник: Лента.Ру

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