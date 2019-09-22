Ядгаров и Ковалева победили на Московском международном марафоне

22 сентября 2019     16
Ядгаров и Ковалева победили на Московском международном марафоне

Бегуны Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска одержали победу на Московском международном марафоне. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 22 сентября.

Ядгаров финишировал на дистанции 42,2 км за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Вторым этап завершил Алексей Реунков из Москвы (2:18:11), третьим — Михаил Кульков из Ханты-Мансийска (2:18:29).

Марина Ковалева показала результат в 2 часа 29 минут и 26 секунд. Второе место заняла Луиза Дмитриева из Гатчины (2:34.13), третье место — Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (2:36.57).

Ранее 17 сентября стало известно, что в Пскове пройдет «Цифровой забег». Он приурочен к переходу с аналогового вещания на цифровое.

Источник: Газета Известия

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