Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

10 февраля 2020     32
Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

Сотрудник торгового представительства России в Японии, который получил от работавшего в одной из телекоммуникационых компаний Softbnak японца Араки Ютаки, покинет страну в течение дня. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что он вылетит из токийского аэропорта Нарита.

Официальным комментарий посольства Росси в Токио ТАСС на текущий момент не располагает.

25 января полиция Японии вызвала двух сотрудников торгпредства РФ. По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их сотрудникам российского торгпредства. Запрос с требованием явиться был направлен в посольство РФ в Японии.

Сам гражданин Японии уже задержан и признался в содеянном. В российском посольстве выразили сожаление, что японские власти присоединили страну к теме «шпиономании», популярной на Западе.

27 января стало известно, что подданного Японии задержали в России за попытку получить секретные данные. Это произошло еще 25 декабря во Владивостоке. Мужчине было вынесено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ». На следующий день он выехал на родину по журналистской визе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»
Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших …


Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 10 февраля
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 10 февраля

В Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем южный, 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем …


Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян
Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян

По заказу Фонда развития гражданского общества ЛЕВАДА-ЦЕНТР провел опрос с целью выяснить, как граждане России относятся к поправкам в Конституцию, …


В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов
В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов

С утра в понедельник, 10 февраля, в районе железнодорожного вокзала остановлено движение троллейбусов. Причиной ЧП стал обрыв контактной линии в …


Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию
Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

Сотрудник торгового представительства России в Японии, который получил от работавшего в одной из телекоммуникационых компаний Softbnak японца Араки Ютаки, покинет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты