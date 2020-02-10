Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

Сотрудник торгового представительства России в Японии, который получил от работавшего в одной из телекоммуникационых компаний Softbnak японца Араки Ютаки, покинет страну в течение дня. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что он вылетит из токийского аэропорта Нарита.

Официальным комментарий посольства Росси в Токио ТАСС на текущий момент не располагает.

25 января полиция Японии вызвала двух сотрудников торгпредства РФ. По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их сотрудникам российского торгпредства. Запрос с требованием явиться был направлен в посольство РФ в Японии.

Сам гражданин Японии уже задержан и признался в содеянном. В российском посольстве выразили сожаление, что японские власти присоединили страну к теме «шпиономании», популярной на Западе.

27 января стало известно, что подданного Японии задержали в России за попытку получить секретные данные. Это произошло еще 25 декабря во Владивостоке. Мужчине было вынесено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ». На следующий день он выехал на родину по журналистской визе.

Источник: Газета Известия