Якутия дополнительно закупит технику для борьбы с лесными пожарами

31 июля 2019     15
Якутия дополнительно закупит технику для борьбы с лесными пожарами

Якутия получит из федеральной казны дополнительно 68 млн рублей на закупку техники для борьбы с лесными пожарами. Средства выделены в рамках нацпроекта «Экология», сообщил ТАСС первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Алексей Агеев.

«Республике не хватает гусеничных тракторов класса ДТ-75, колесных типа МТЗ-82, гусеничных вездеходов типа МТ-ЛБ», — рассказал Агеев. По его словам, уровень износа соответствующей техники в Якутии, которая наряду с Красноярским краем и Иркутской областью входит сейчас в число регионов, где горит больше всего лесов, превышает 70%, передает ИА YakutiaMedia.

Напомним, из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Республике Бурятия. Об этом сообщили в МЧС 29 июля. Дым от возгораний распространяется на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Источник: Газета Известия

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