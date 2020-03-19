Якутянам посоветовали не посещать торговые центры

19 марта 2020     12
Якутянам посоветовали не посещать торговые центры

Жителям Якутии посоветовали не ходить в торговые центры и другие общественные места. Но закрывать их не будут. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в республике.

Он попросил с большим вниманием относиться к пожилому населению, которое наиболее подвержено опасности заражения коронавирусом. Николаев также призвал пассажиров рейсов Москва – Якутск «Аэрофлота» 10 марта и S7 13 марта объявить о себе по номеру горячей линии и самоизолироваться, поскольку у них были контакты с пассажирами с подозрением на заражение.

ИА SakhaNews уточняет, что на режим самоизоляции перешли первый вице-премьер республики Алексей Колодезников и министр экономики республики Майя Данилова.

В Якутии сейчас, по данным главы региона, 361 аппарат искусственной вентиляции легких. Идут переговоры с федеральным центром на покупку дополнительных аппаратов, чтобы избежать ситуации возможного широкого распространения инфекции.

Между тем, в обсерватор поместят более 100 работников Якутской топливно-энергетической компании. У пяти человек, которые близко контактировали с гендиректором компании «ЯТЭК» Андреем Коробовым, подозрение на коронавирус. Четверо – менеджеры компании из Москвы и один местный житель. Ранее сообщалось, что предварительный анализ выявил коронавирус у Коробова.

Руководитель компании прилетел в Якутск 10 марта из Швейцарии. Он делал пересадку в Москве и проживал в корпоративном гостиничном номере Якутской топливно-энергетической компании, ходил на работу. Кроме того, Коробов, по некоторым данным, съездил с рабочим визитом в поселок Кысыл-Сыр Вилюйского района.

Режим повышенной готовности ввели в Якутии с 17 марта.

Источник: Газета Известия

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