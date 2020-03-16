«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса SARS-CoV-2 в России и мире.

Отмечается, что при составлении карты компания опиралась на данные, предоставляемые, Роспотребнадзором и Университетом Джонса Хопкинса в США.

На карте, являющейся частью «Яндекс.Карт», отдельно отражается появление новых случаев заражения и их общее количество в регионах России, пишет «Газета.Ру».

Ранее 15 марта стало известно об еще одном случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Инфицированным оказался гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Заболевший был обнаружен в Подмосковье. Перед этим в этот же день сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

Источник: Газета Известия