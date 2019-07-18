«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»

Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Об этом в четверг, 18 июля, «РИА Новости» сообщил директор по связям с общественностью «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.
Он отметил, что ходатайство было подано 17 июля.
О сделке стало известно 15 июля. Ее одобрили наблюдательный совет компании «Яндекс.Такси», советы директоров Yandex N.V. и «Везет». Теперь ожидается проверка со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Если у ведомства не возникнет вопросов к соглашению сторон, которое они планируют закрыть до конца текущего года, то акционеры ГК «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей.
Закрыть сделку компании планируют до конца текущего года. После этого 56,2% «Яндекс.Такси» уйдут Яндексу, 35% получит Uber, а 5,3% перейдет сотрудникам компании.
В рамках соглашения «Яндекс» планирует в течение трех лет инвестировать в развитие сервиса такси в российских регионах не менее 8 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на совершенствование и внедрение технологий для обеспечения безопасности поездок, а оставшиеся средства компания планирует потратить на поддержку местных таксопарков и водителей.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»
Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в …
|
Сотрудники севастопольского МЧС потушили пожар в гараже
Сотрудники МЧС по Севастополю ликвидировали пожар в гараже на площади Ластовая,3 , сообщила пресс-служба ведомства в четверг. В 18:01 в …
|
США расширили санкции против Ирана
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компании. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов. …
|
Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем
Певица Лолита впервые прокомментировала свое расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 18 …
|
Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя
Избирком Севастополя зарегистрировал городские списки всех парламентских партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, а также выдвинутых этими партиями …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!