«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»

Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Об этом в четверг, 18 июля, «РИА Новости» сообщил директор по связям с общественностью «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.

Он отметил, что ходатайство было подано 17 июля.

О сделке стало известно 15 июля. Ее одобрили наблюдательный совет компании «Яндекс.Такси», советы директоров Yandex N.V. и «Везет». Теперь ожидается проверка со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Если у ведомства не возникнет вопросов к соглашению сторон, которое они планируют закрыть до конца текущего года, то акционеры ГК «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей.

Закрыть сделку компании планируют до конца текущего года. После этого 56,2% «Яндекс.Такси» уйдут Яндексу, 35% получит Uber, а 5,3% перейдет сотрудникам компании.

В рамках соглашения «Яндекс» планирует в течение трех лет инвестировать в развитие сервиса такси в российских регионах не менее 8 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на совершенствование и внедрение технологий для обеспечения безопасности поездок, а оставшиеся средства компания планирует потратить на поддержку местных таксопарков и водителей.

Источник: Газета Известия