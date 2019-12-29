Япония модернизирует ПРО для перехвата ракет типа «Искандер»

Минобороны Японии с 2020 года начнет модернизацию системы противоракетной обороны, чтобы сделать ее способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета, наподобие российских «Искандеров». Об этом 29 декабря пишет газета «Санкэй».

Кроме того, в течение семи лет Токио намерен разработать новую ПРО, которая сможет уничтожать гиперзвуковые цели.

По данным издания, для достижения первой цели японские военные модернизируют имеющуюся на вооружении ракету класса земля-воздух. Планируется увеличить дальность ее полета, которая сейчас составляет 100 км.

Предназначаться ракета будет для перехвата самолетов и крылатых ракет противника, отмечает ТАСС.

Системы ПРО Японии, состоящие из комплексов Aegis и Patriot, в настоящее время не могут уничтожать цели, летящие на низкой траектории, и способные менять ее на завершающем этапе.

11 октября в Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры».

Источник: Газета Известия