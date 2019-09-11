Япония осталась без правительства

11 сентября 2019     11
Япония осталась без правительства

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной этого стали планы обновить состав правительства после июльских выборов в парламенте Японии и перед грядущем в скором месяце повышением потребительского налога до 10 процентов.

По информации агентства свои посты сохранят генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем. По его словам, отношения между двумя странами развиваются довольно позитивно, однако в вопросе мирного договора у Японии «существуют завышенные ожидания».

Источник: Лента.Ру

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