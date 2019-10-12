Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России

12 октября 2019     21
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России

Бывший глава министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время проходивших в минувшую пятницу, 11 октября, парламентских слушаний заявил о невозможности перехвата зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) американской разработки ракет российского комплекса «Искандер» (9К720), сообщает ТАСС.

По данным агентства, Маэхара прервал выступление главы министерства обороны Таро Коно вопросом о том, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), входящие в национальную систему противоракетной обороны (ПРО), перехватывать ракеты «Искандера». Коно, сославшись на невозможность «разглашения технических особенностей систем ПРО» страны, уклонился от ответа, после чего Маэхара заявил, что «SM-3 с ними [российскими ракетами] не справятся».

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После этого бывший глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что системы Aegis и Aegis Ashore, использующие ракеты типа SM-3, также не способны противодействовать «Искандеру».

В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, комментируя нападение беспилотников и крылатых ракет на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил, что никакая отдельно взятая система противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) не способна отразить подобную атаку.

Источник: Лента.Ру

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