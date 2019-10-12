Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России

Бывший глава министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время проходивших в минувшую пятницу, 11 октября, парламентских слушаний заявил о невозможности перехвата зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) американской разработки ракет российского комплекса «Искандер» (9К720), сообщает ТАСС.

По данным агентства, Маэхара прервал выступление главы министерства обороны Таро Коно вопросом о том, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), входящие в национальную систему противоракетной обороны (ПРО), перехватывать ракеты «Искандера». Коно, сославшись на невозможность «разглашения технических особенностей систем ПРО» страны, уклонился от ответа, после чего Маэхара заявил, что «SM-3 с ними [российскими ракетами] не справятся».

Материалы по теме

15:00 — 19 сентября

После этого бывший глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что системы Aegis и Aegis Ashore, использующие ракеты типа SM-3, также не способны противодействовать «Искандеру».

В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, комментируя нападение беспилотников и крылатых ракет на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил, что никакая отдельно взятая система противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) не способна отразить подобную атаку.

Источник: Лента.Ру