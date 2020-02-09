Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете Н2А

9 февраля 2020     13
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете Н2А

Япония 9 февраля успешно запустила спутник-шпион «Когаку-7» на ракете-носителе Н2А, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Аппарат штатно вышел на орбиту и готов к отслеживанию ситуации на Земле. Основной задачей «Когаку-7» является мониторинг деятельности КНДР и ее ракетной программы. Спутник может делать снимки высокой точности, вплоть до предметов в 40 см.

Этот запуск японской ракеты-носителя Н2А стал 35-м успешным подряд. Таким образом доля успешных запусков составила 97,5%.

Япония ежегодно тратит в год $555 млн на разработку и создание спутников-шпионов.

8 февраля в НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников в космосе.

В январе «Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией.

Источник: Газета Известия

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