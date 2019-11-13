Японский зонд «Хаябуса-2» покинул астероид Рюгу и направился к Земле

13 ноября 2019     14
Японский зонд «Хаябуса-2» покинул астероид Рюгу и направился к Земле

Японская космическая межпланетная станция «Хаябуса-2» завершила свою миссию на астероиде Рюгу и отправилась обратно к Земле. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу японского космического агентства JAXA.

Японский зонд должен вернуться на Землю со взятыми с астероида Рюгу образцами пород.

При этом специалисты опасаются, что запуск ионного двигателя после долгого простоя может пройти с осложнениями, и поэтому на его тестирование будет выделено продолжительное время — с 19 ноября по 2 декабря.

После успешного запуска двигателя обратный путь у «Хаябуса-2» займет около года.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом на расстоянии около 300 млн км от нашей планеты.

Зонд запустили к Рюгу еще в декабре 2014 года. 20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.

На поверхность астероида «Хаябуса-2» совершил посадку в июле. Зонд создал искусственный кратер на поверхности астероида и приступил к сбору пород. Их изучение может пролить свет на возникновение Солнечной системы.

Источник: Газета Известия

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