Яшина выпустили из спецприемника после пятого ареста

7 сентября 2019     7
Яшина выпустили из спецприемника после пятого ареста

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму и председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин вышел из спецприемника после отбытия пятого административного ареста. Об этом 7 сентября сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Мы его встретили, только что он уехал с родителями домой, всё нормально, отпустили минута в минуту», — цитирует Бирюкова «РИА Новости».

Яшина арестовали в пятый раз 28 августа на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Речь идет о несогласованной акции 3 августа.

До этого ему назначали по 10 суток ареста 29 июля, 8 и 20 августа за участие в несанкционированных митингах либо призывы выходить на них.

Ранее в Москве состоялись пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последний согласованный митинг прошел 17 августа на проспекте Академика Сахарова. Участие в ней, по данным МВД, приняли около 4 тыс. человек. Нарушений правопорядка зафиксировано не было.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

МВД предупреждало о незаконности мероприятия, полицейские в день несанкционированных акций призывали их участников разойтись. В Следственном комитете также указывали, что участие в так называемых мирных прогулках влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Источник: Газета Известия

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