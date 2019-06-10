«Я против того, чтобы делить арену со «Спартаком»

В этом году хоккейный ЦСКА впервые в постсоветской истории победил в плей-офф чемпионата России и завоевал главный приз — Кубок Гагарина. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ президент армейцев Игорь Есмантович получил приз лучшему менеджеру лиги по итогам сезона. В интервью «Известиям» он рассказал о долгожданном успехе клуба, истории назначения Игоря Никитина главным тренером красно-синих и селекционной работе на следующий чемпионат.

— Награда лучшему менеджеру сезона имеет для вас большое значение на фоне Кубка Гагарина?

— Конечно, с Кубком Гагарина это не сравнить. Совершенно другое чувство и совсем другое отношение к победе. Кубок Гагарина — это успех спортивного направления. А приз лучшему менеджеру связан и с финансово-хозяйственной частью, так как я непосредственный руководитель обоих блоков. Если в спорте тебе помогают хоккеисты, то в финансово-хозяйственной деятельности ты опираешься на собственный коллектив административных и офисных сотрудников, обеспечивающих тыл и осуществляющих всю черновую работу. И эта черновая работа — неотъемлемая составляющая больших побед. Кубок Гагарина и приз лучшему менеджеру — разные вещи. Но обе по-своему хороши. И, конечно, очень приятны.

— Чего ждать от ЦСКА в следующем сезоне?

— У нас прошла селекционная работа. Мы о ней объявим немного позже — через несколько дней. И вы услышите имена.

— То есть на ближайший сезон работа почти закончена?

— Не почти, а в полном объеме. На 100%.

— Речь не только о подписании Иржи Секача?

— Это не только Секач. Есть еще ряд хоккеистов, которых мы смогли сохранить (Сергей Андронов и Иван Телегин. — «Известия»). Скоро озвучим их имена. Также ЦСКА вернул своего хоккеиста из НХЛ. Тоже не хотелось бы сейчас называть фамилию, так как его контракт действует до конца июня. Будем улучшать свою игру, станем работать еще больше и усердней, поскольку понимаем, что сохранить титул сложнее, чем его выиграть. Осознаем, где находимся и что с нами происходит. Поэтому точка празднования победы в Кубке Гагарина у нас — 30 мая, чествование команды и награждение ее золотыми медалями чемпионата России. Дальше засучив рукава станем готовиться к следующему розыгрышу чемпионата КХЛ.

— Весной 2017 года, после ухода с поста главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова, как возникла идея поставить на его место именно Игоря Никитина? Он хоть и работал до этого три года в штабе, был назначен только через месяц с лишним после отставки Квартальнова. Другие кандидаты рассматривались?

— Во-первых, у Игоря Валерьевича была тогда работа в штабе сборной России на чемпионате мира. Во-вторых, у нас наблюдательный совет состоит из большого количества руководителей и сотрудников, которым нужно было время, чтобы обсудить ситуацию и принять взвешенное решение. Поэтому назначение нового главного тренера ЦСКА немножко затянулось. А затем, взвесив все «за» и «против», наблюдательный совет во главе с Игорем Ивановичем Сечиным принял решение в пользу Никитина.

— Другие варианты были?

— Тогда рассматривалось несколько кандидатур, сведения о которых появлялись в СМИ. Но они не прошли — наблюдательный совет их не утвердил. А Игорь Валерьевич к тому моменту доказал свою квалификацию, три года проработав в ЦСКА. Все понимали его тренерский уровень и пришли к выводу, что в качестве главного он тоже сработает максимально эффективно. Сейчас мы очень довольны тренером и рады, что тогда всё так вышло.

— Когда было принято решение, что ЦСКА и самому Никитину стоит договориться с ФХР, чтобы он в этом сезоне не работал в сборной?

— Слово «не работал» здесь неуместно. Сборная — это святая святых.

— Переформулирую: «приостановил работу»…

— Да, так вышло, что после совещания с ответственными людьми из ФХР Игоря освободили от работы в национальной сборной. В итоге он сконцентрировался на клубе, и у нас всё получилось.

— Если возникнет вариант с его возвращением в сборную, ЦСКА готов работать в прежнем формате совмещения?

— Наверное, этот вопрос не в моей компетенции. Есть руководители ФХР и тренерский штаб сборной России с одной стороны, с другой — есть председатель наблюдательного совета ЦСКА. Если кто-то захочет возобновить разговор о работе Никитина в национальной команде, то и Игорь Валерьевич, и я открыты для диалога и готовы обсуждать любые решения на этот счет.

— Весной прошлого года, когда у ЦСКА в разгар плей-офф выбыло огромное количество основных игроков, вы отказывались комментировать информацию об эпидемии свинки. Сейчас можете сказать, насколько тогда всё было серьезно и могли ли вы побороться с «Ак Барсом» за победу в Кубке Гагарина, если бы не случилось инфекции?

— Понимаете, слово «эпидемия» немножко грозно звучит с точки зрения медицинской терминологии. Потому что та инфекция, которую тогда ребята подхватили, протекает в разной форме. У кого-то в сильной, когда случаются осложнения, повышение температуры до 40 градусов — у человека жар, он горит. А есть легкая форма заболевания, когда человек на ногах, температура невысокая. Но понятно, что он инфицирован и не может играть в полную силу. Это коснулось многих наших хоккеистов. Их было не два, не три и не пять человек, а больше. Считаю, это был основной фактор, который помешал ЦСКА сыграть на равных с «Ак Барсом». Что поделать, спорт очень гибкая вещь, и на всё воля Господа.

— Это точно была свинка?

— Да, это правда.

— На последнем собрании руководителей КХЛ обсуждалось введение «пола» зарплат (нижний предел суммарной зарплатной ведомости хоккеистов одной команды. — «Известия»). Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Нормально смотрю на эту инициативу. И «потолок», и «пол» зарплат нужны КХЛ. Лига утвердила свою стратегию — все клубы ее поддержали. ЦСКА не исключение. И мы идем в этом направлении в ракурсе договоренностей и регламентов, чтобы через год вписаться в «потолок» зарплат, когда он начнет действовать.

— Братиславский «Слован» объявил, что уходит из КХЛ. Это можно было предотвратить?

— Это вопрос экономики и бизнеса. Вчера доллар стоил 30 рублей, завтра его цена — 65 рублей. Это большая разница для инвестора, когда он решает, вкладывать деньги в хоккей или нет. Привлечение средств — процесс непрерывный: кто-то приходит со своими финансами в КХЛ, кто-то отходит от дела — это только бизнес. Сегодня сложилось так, что «Слован» уходит из лиги. И мы не можем повлиять на ситуацию. Пока будем проводить чемпионат в 24 клуба.

— Арена ЦСКА в «Парке легенд» полностью оправдала ваши ожидания?

— Она полностью отвечает нашим задачам, условия нас устраивают. За исключением одного — я против того, чтобы делить арену со «Спартаком». Мне это трудно делать, но так сложилось, что пока я здесь ничего исправить не могу.

Источник: Газета Известия