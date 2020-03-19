​Российские ученые придумали способ облегчить нефтедобычу в Арктике

19 марта 2020     10
​Российские ученые придумали способ облегчить нефтедобычу в Арктике

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) придумали способ сделать процесс нефтедобычи в Арктике легче — они изобрели биоразлагаемое вещество на основе хитозана, замедляющее обледенение и коррозию в арктической зоне. Об этом заявил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев, передает ТАСС.

По его словам, разработанный реагент не оказывает негативного влияния на окружающую среду, поскольку хитозан относится к нетоксичным полимерам. «Но сам хитозан не такой эффективный, поэтому мы провели его химическую модификацию и за счет [нее] мы получили модифицированный хитозан и показали, что он обладает высокой эффективностью в процессах ингибирования [замедления] образования гидратов [кристаллической структуры из обледеневшей воды и газа] и коррозии», — пояснил ученый.

Варфоломеев отметил, что сейчас приходится использовать два реагента. Их же решение позволяет ограничиться одним химикатом. «Преимущество также в том, что биополимеры можно выделить, их можно получить искусственным путем… то есть это очень экономично Ингибитор разработан, проведены лабораторные испытания, мы опубликовали статью, сейчас готовится заявка на патент», — добавил ученый.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали технологии предупреждения и ликвидации аварий при нефтедобыче в Арктике. Разработанная в рамках проекта «Гидро-Арктика» гидроакустическая система мониторинга акваторий на базе покровных антенн способна обнаруживать все потенциальные угрозы и следить за подводной обстановкой. Она позволит предотвратить экологические катастрофы техногенного и природного характера в местах разработки Арктического шельфа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Неблагодарный леопард покалечил людей после спасения из колодца
Неблагодарный леопард покалечил людей после спасения из колодца

В индийском штате Мадхья-Прадеш спасенный леопард покалечил спасителей. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare. Материалы по теме 00:02 — 29 …


​Российские ученые придумали способ облегчить нефтедобычу в Арктике
​Российские ученые придумали способ облегчить нефтедобычу в Арктике

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) придумали способ сделать процесс нефтедобычи в Арктике легче — они изобрели биоразлагаемое вещество на основе …


Путина попросили отреставрировать музей в Севастополе
Путина попросили отреставрировать музей в Севастополе

Президента России Владимира Путина во время рабочей поездки в Крым попросили включить в национальный проект «Культура» реставрацию музея «Оборона Севастополя …


Жителей Петербурга предупредили о подомовом обходе мошенников из-за COVID-19
Жителей Петербурга предупредили о подомовом обходе мошенников из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге мошенники совершают поквартирные обходы под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Об этом предупредили в комитете по вопросам законности, …


Якутянам посоветовали не посещать торговые центры
Якутянам посоветовали не посещать торговые центры

Жителям Якутии посоветовали не ходить в торговые центры и другие общественные места. Но закрывать их не будут. Об этом заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты