104 человека погибли на протестных акциях в Ираке

МВД Ирака заявило, что в ходе массовых протестных акций по всей стране погибли 104 человека, еще 6 тыс. получили ранения. Об этом сообщило агентство INA в воскресенье, 6 октября.

Отмечается, что среди жертв восемь сотрудников полиции, остальные 96 человек были демонстрантами. Двое сотрудников правоохранительных органов и два участника протестов были убиты неизвестными стрелками.

Ранее, 6 октября, премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди согласился изменить состав кабинета министров на фоне массовых протестов по всей стране. Помимо этого, он также принял решение сформировать Верховный суд, который будет вести коррупционные дела, и еще ряд мер по нивелированию бедности и безработицы.

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. 2 октября министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности.

Утром 3 октября премьер-министр Ирака Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа на фоне проходящих протестов. Комендантский час введен и в ряде других провинций, закрыты КПП на границе с Ираном. Со среды по пятницу в Ираке отсутствовал доступ к интернету.

Источник: Газета Известия