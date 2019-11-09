15-летняя российская фигуристка пробилась в финал Гран-при

Российская фигуристка-одиночница Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае и обеспечила себе участие в финале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя россиянка набрала 152,53 балла в произвольной программе. Итоговая сумма баллов Щербаковой — 226,04. Второй на этапе в Китае стала представительница Японии Сатоко Мияхара. Ее результат: 211,18 балла. Третье место досталось еще одной россиянке — Елизавете Туктамышевой (209,10 балла).

8 ноября Щербакова выиграла короткую программу, установив личный рекорд. Она набрала 73,51 балла за прокат. Успех на этапе в Китае позволил Щербаковой отобраться на финал Гран-при.

Предыдущий этап прошел во Франции. Тогда победу праздновала россиянка Алена Косторная. Второе место досталось ее соотечественнице Алине Загитовой.

Источник: Лента.Ру