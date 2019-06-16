17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России в воскресенье, 16 июня.

«Причины на сегодняшний день не известны, их установит только медэкспертиза <…> Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии. Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день. Нашли на тропинке, следов насильственной смерти на текущий момент не обнаружено», — приводит агентство «РИА Новости» слова министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. Опознание проводил тренер спортсмена.

Сотрудники следственного комитета России по Республике Крым в настоящий момент проводят доследственную проверку. Они осмотрели комнату погибшего, маршрут, по которому он следовал. Также следователи опросили участников юношеской команды по биатлону и работников пансионата, в котором проходили сборы.

Правительство Мурманской области выразило готовность помочь родственникам Хасанкаева всем необходимым, в том числе финансово.

«В связи с трагедией глава региона поручил спорткомитету оперативно подключиться к ситуации, наладить связь с теми ответственными лицами, которые находятся в Крыму, а также связаться с родственниками и оказать им всю необходимую помощь», — цитирует сообщение пресс-службы региона ТАСС. К месту трагедии вылетел дядя погибшего.

Источник: Газета Известия