19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в Twitter-аккаунте турнира.
Нападающий отличился на 38-й минуте. Защитники «Тимберс» сумели отбить мяч после подачи углового. 19-летний форвард оказался на краю штрафной площади и, стоя спиной к воротам, нанес удар по летящему мячу. Гол стал дебютным для Бэйра.
Встреча завершилась победой «Портлэнда» со счетом 3:1. Бэйр забил единственный мяч своей команды.
Источник: Лента.Ру