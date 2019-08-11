19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

11 августа 2019     11
19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в Twitter-аккаунте турнира.

Нападающий отличился на 38-й минуте. Защитники «Тимберс» сумели отбить мяч после подачи углового. 19-летний форвард оказался на краю штрафной площади и, стоя спиной к воротам, нанес удар по летящему мячу. Гол стал дебютным для Бэйра.

Встреча завершилась победой «Портлэнда» со счетом 3:1. Бэйр забил единственный мяч своей команды.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота
19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в …


В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым

Ноты протеста Киева после поездок президента России Владимира Путина в Крым — работа «на мусорную корзину», Москва заявления подобного рода …


Вести Севастополь. События недели 11.08
Вести Севастополь. События недели 11.08.2019

Главные темы выпуска: – Новый сценарий, декорации, свет и спецэффекты. В Севастополе состоялось байк-шоу “Тень Вавилона”. А вот группа “Сикрет …


Байк-шоу собрало в Севастополе мотоциклистов со всего мира
Байк-шоу собрало в Севастополе мотоциклистов со всего мира

Владимир Путин стал гостем масштабного международного байк-шоу. Оно состоялось в Севастополе минувшей ночью. Тысячи байкеров из разных концов России и …


На Украине опубликовали мнение крымчан о жизни в России
На Украине опубликовали мнение крымчан о жизни в России

10:28 Советник министра аграрной политики Украины Александр Лиев, занимавший с 2010 года пост министра курортов Автономной республики Крым, опубликовал мнение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты