19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

Встреча завершилась победой «Портлэнда» со счетом 3:1. Бэйр забил единственный мяч своей команды.

Нападающий отличился на 38-й минуте. Защитники «Тимберс» сумели отбить мяч после подачи углового. 19-летний форвард оказался на краю штрафной площади и, стоя спиной к воротам, нанес удар по летящему мячу. Гол стал дебютным для Бэйра.

Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в Twitter -аккаунте турнира.

19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в …



В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым Ноты протеста Киева после поездок президента России Владимира Путина в Крым — работа «на мусорную корзину», Москва заявления подобного рода …



Вести Севастополь. События недели 11.08.2019 Главные темы выпуска: – Новый сценарий, декорации, свет и спецэффекты. В Севастополе состоялось байк-шоу “Тень Вавилона”. А вот группа “Сикрет …



Байк-шоу собрало в Севастополе мотоциклистов со всего мира Владимир Путин стал гостем масштабного международного байк-шоу. Оно состоялось в Севастополе минувшей ночью. Тысячи байкеров из разных концов России и …

