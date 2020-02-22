23 пассажира без проверки сошли с охваченного коронавирусом лайнера

22 февраля 2020     20
23 пассажира без проверки сошли с охваченного коронавирусом лайнера

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess, охваченного коронавирусом COVID-2019, сошли на берег без медицинской проверки. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 22 февраля.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като пояснил, что среди покинувших судно после двухнедельного карантина — 19 японцев. Он назвал случившееся ошибкой и пояснил, что с пассажирами уже связались, чтобы те прошли тестирование на наличие заболевания.

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Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. По информации Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров.

Источник: Лента.Ру

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