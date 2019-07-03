36-летний защитник обыграл трех аргентинцев и начал голевую атаку бразильцев

3 июля 2019     12
36-летний защитник обыграл трех аргентинцев и начал голевую атаку бразильцев

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес начал голевую атаку своей команды в полуфинальном матче Кубка Америки против Аргентины, обыграв трех соперников. Обзор встречи появился на YouTube-канале телеканала «Матч ТВ».

На 19-й минуте матча Алвес выиграл борьбу за мяч у полузащитника аргентинцев, после чего обыграл еще двух футболистов и отдал пас на Роберто Фирмино. Тот отправил мяч в ноги форварду Габриэлу Жезусу, который в касание пробил по воротам и открыл счет.

Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 2:0. 36-летний Алвес, являющийся капитаном команды, стал лучшим игроком матча.

Источник: Лента.Ру

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