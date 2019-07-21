40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

21 июля 2019     16
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

40-летний филиппинец одержал победу судейским решением по итогам 12-раундового противостояния. Для Турмана поражение стало первым в карьере. Он был обладателем пояса суперчемпиона WBA с 2017 года.

В январе 2018-го Пакьяо победил американца Эдриена Бронера, защитив титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. В июле 2018-го он завоевал пояс, одержав победу над аргентинцем Лукасом Матиссе нокаутом.

Победа над Турманом стала 62-й в карьере Пакьяо. Филиппинец уступал всего семь раз и провел два ничейных поединка. Пакьяо — единственный, кому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Источник: Лента.Ру

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40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) …



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