40 тысяч пчел-убийц напали на людей в американском городе

Рой из 40 тысяч африканизированных пчел вылетел из отеля в американском городе Пасадина, штат Калифорния, и напал на пять человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

В среду, 19 февраля, в полицию и пожарную службу поступили сообщения об укусах пчел-убийц на бульваре вблизи отеля Howard Johnson. Сообщается, что что-то спугнуло обитавших в карнизе отеля африканизированных пчел. В полиции предполагают, что причиной агрессии пчел мог стать звук или вибрация.

В результате с пчелиными укусами были госпитализированы пять человек, в том числе двое полицейских и двое пожарных. Сотрудники экстренных служб безуспешно попытались успокоить пчел дымом, но в итоге решили убить насекомых пеной из огнетушителей.

Африканизированные пчелы — помесь африканских и европейских пчел. Они были завезены в Южную Америку в 1950-х годах и с тех пор распространились, смешавшись с местными видами. Из-за манеры агрессивно защищать гнезда насекомых стали называть пчелами-убийцами.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Кохима, штат Нагаленд, пчелиный рой сел на случайного прохожего. Сначала на джинсы 25-летнего мужчины приземлилась пчеломатка, за ней последовали другие пчелы.

Источник: Лента.Ру