51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

22 ноября 2019     21
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Британская актриса Наоми Уоттс, известная по фильму «Кинг-Конг», появилась на церемонии вручения телевизионной премии Bambi в немецком Баден-Бадене в наряде с эффектом «обнаженного тела». Об этом пишет Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 51-летняя женщина запечатлена в многоуровневом белом платье Christian Dior с крупными рукавами и многочисленными узорами на кружевной ткани, нанесенными поверх основы телесного цвета. Свой образ она дополнила клатчем голубого цвета, бежевыми туфлями-лодочками, темно-красной помадой, а также золотыми кольцами и серьгами с жемчугом.

Уоттс была удостоена премии в категории «Зарубежная актриса» за «невероятную настойчивость, служащую примером для молодых талантов». Актрисе вручили статуэтку в виде золотистого оленя.

19 ноября герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела». Женщину заметили в вечернем платье Alexander McQueen с вырезом на спине, которое расшито черным кружевом поверх основы из ткани телесного цвета.

Источник: Лента.Ру

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