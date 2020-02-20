77-летний пенсионер отбился от грабителя у банкомата и попал на видео

Пенсионер из города Кардифф, Уэльс, Великобритания, успешно отбился от напавшего на него около банкомата грабителя и попал на видео. На кадры произошедшего обратило внимание издание Independent.

5 февраля 77-летний мужчина снимал наличные из банкомата. Неожиданно грабитель схватил мужчину за плечи и потребовал у него наличные и банковскую карту.

После короткой драки пенсионер подошел к нападавшему в упор и несколько раз ударил его. Испуганный преступник скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские отметили, что потерпевший проявил отвагу, хотя и был сильно напуган происходящим.

Подозреваемый — белый мужчина с черным рюкзаком. Он был одет в жилет со светоотражателями и шапку с белым орнаментом. Его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, 81-летняя старушка смогла отбиться от беременной грабительницы у банкомата. Пенсионерка потребовала оставить ее в покое, вырвала карточку, а затем схватила нападавшую за волосы и воротник.

Источник: Лента.Ру