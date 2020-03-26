Aвиаперевозки по России к концу марта сократятся на 60 процентов

Внутренние российские авиаперевозки уже к концу марта могут сократиться на 60 процентов по сравнению с мартом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По данным Международной ассоциацию аэропортов (МАА), в апреле ситуация усугубится. При практически полном закрытии международных полетов, люди боятся летать даже по России. Международный трафик немного поддерживается эвакуационными рейсами, возвращающими россиян из-за рубежа, но этот процесс скоро завершится. Уже в апреле международные авиаперевозки могут остановиться почти полностью

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Источник: Лента.Ру