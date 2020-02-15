American Airlines продлила остановку полетов Boeing 737 MAX до августа

15 февраля 2020     18
American Airlines продлила остановку полетов Boeing 737 MAX до августа

Авиаперевозчик American Airlines продлила до августа срок приостановки эксплуатации Boeing 737 MAX.

«Основываясь на последней полученной информации, авиакомпания ожидает возобновления регулярного коммерческого использования самолетов Boeing 737 MAX 18 августа 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы американской авиакомпании.

Там также уточнили, что самолеты будут вводиться в эксплуатацию постепенно на протяжении августа и сентября.

В апреле 2019 года American Airlines сообщила, что приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь января 2020 года ни одного заказа на поставку самолетов. Данная ситуация связана с приостановкой полетов модели 737 MAX после двух крупных авиакатастроф.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

Источник: Газета Известия

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