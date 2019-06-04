Apple окончательно похоронила iPhone 5s

4 июня 2019     14
Apple окончательно похоронила iPhone 5s

Ряд устаревших смартфонов, включая iPhone 5s, перестанет получать обновления системы. Об этом говорится на сайте компании.

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