Ряд устаревших смартфонов, включая iPhone 5s, перестанет получать обновления системы. Об этом говорится на сайте компании.
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
4 июня 2019 14
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