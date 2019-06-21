Apple попросила правительство США не обострять торговую войну

21 июня 2019     21
Apple попросила правительство США не обострять торговую войну

Компания Apple направила письмо главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру, в котором просит не вводить дополнительные пошлины в 25 процентов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

Как отмечается в письме, новые пошлины коснутся всех основных продуктов Apple, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods, AppleTV и аксессуары, поэтому компания просит правительство не повышать тарифы.

Как указано в обращении, «Apple является гордой американской компанией», которая создала более 2 миллионов рабочих мест во всех 50 штатах. Также правительству напомнили, что в 2018 году компания заявила о намерении сделать общий прямой вклад в экономику США на более чем 5 миллиардов долларов за пять лет.

Повышение пошлин, как отмечено, замедлит развитие компании и помешает ей выйти на этот показатель. При этом китайские производители мало представлены на американских рынках, поэтому их повышение пошлин не затронет.

Ранее сообщалось, что сотни американских компаний обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить повышенные пошлины в отношении китайских товаров общим годовым объемом в 300 миллиардов долларов.

Источник: Лента.Ру

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