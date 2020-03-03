Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов

3 марта 2020     12
Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов

Apple согласилась заплатить до 500 миллионов долларов общей компенсации владельцам старых iPhone. Об этом сообщает Reuters.

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12:18 — 21 декабря 2017

Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Сумма может быть скорректирована в ту или иную сторону.

Речь идет об устройствах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.

Уточняется, что Apple, несмотря на принятое решение, не признала своей вины.

В конце 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. После выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.

Источник: Лента.Ру

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