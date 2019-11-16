Apple удалила из App Store приложения о вейпинге

Американская корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store 181 приложение, так или иначе связанное с курением электронных сигарет или вейпингом. Об этом 15 ноября сообщает портал AppleInsider.

Данное решение руководства компании продиктовано итогами отчета Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в котором говорится, что число погибших в результате невыявленной болезни легких, предположительно, вызванной вейпом, достигло 42 человек.

«Мы очень стараемся, чтобы наш магазин приложений был надежным местом для клиентов, особенно молодежи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей», — приводит портал заявление Apple.

Уточняется, что владельцы смартфонов с уже установленным вейпинг-приложением смогут продолжить его использовать, однако новые пользователи уже не найдут его в App Store.

Исследование портала показало, что «яблочная» компания действительно начала избавляться от американских приложений о вейпинге, однако это пока не коснулось русскоязычной версии магазина.

23 августа в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Уже в октябре Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщал о 34 предположительных жертвах вейпа. Во всех штатах насчитывалось по меньшей мере 1,5 тыс. человек с симптомами, как у скончавшихся.

Источник: Газета Известия