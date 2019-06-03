BadComedian пожаловался на давление Минкультуры и миллионный судебный иск

3 июня 2019

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) пожаловался на иск от кинокомпании Kinodanz. Об этом он рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.

По словам Баженова, судебная тяжба началась в январе 2019 года. Претензии компании состоят в том, что Баженов якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности». Сам блогер отмечает, что в законе норма цитирования не прописана. Истец требует от Баженова один миллион рублей в качестве компенсации, а также удаления обзора.

Блогер также привел цитаты из разговора с представителем Kinodanz. «Вы портите нам репутацию, а с помощью судов мы сможем ее поднять. За нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает Минкульт», — передал слова собеседника Баженов.

BadComedian — российский видеоблогер, на канал которого подписаны более трех миллионов человек. Баженов известен на YouTube критическими обзорами российских фильмов.

Источник: Лента.Ру