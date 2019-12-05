Bloomberg включил бывшего главу НТВ в список людей года

5 декабря 2019     19
Bloomberg включил бывшего главу НТВ в список людей года

Bloomberg опубликовал список самых значимых людей 2019 года, в числе которых оказался бывший генеральный директор НТВ Борис Йордан.

Агентство называет бизнесмена «королем марихуаны», поскольку ему принадлежат 34 процента акций американской компании Curaleaf, которая производит медицинскую коноплю.

Также в списке оказался основатель хедж-фонда Voleon Михаил Харитонов, который эмигрировал из СССР в возрасте 18 лет. В 2007 году компания начала использовать искусственный интеллект для биржевых прогнозов, в 2019-м стоимость активов фонда превысила шесть миллиардов долларов.

Также в рейтинг Bloomberg вошли певица Рианна, экоактивистка Грета Тунберг, модель и предпринимательница Кайли Дженнер, Итан Браун, рэпер Lil Nas X.

В сентябре сообщалось, что Йордан стал миллиардером, построив крупнейшего в США производителя медицинской марихуаны. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Борис Йордан — владелец «Ренессанс страхования», бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа». В Curaleaf Йордан вложился в 2017-м, объем его инвестиций составил 100 миллионов долларов.

Источник: Лента.Ру

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