Bloomberg назвал наиболее разбогатевших российских миллиардеров

Агентство Bloomberg представило топ-5 российских миллиардеров, значительнее всего приумноживших свое состояние в 2019 году. Список опубликован на сайте агентства в понедельник, 30 декабря.

Так, самым разбогатевшим россиянином признан совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. По данным Bloomberg, состояние предпринимателя в уходящем году увеличилось на $8,5 млрд и составляет $28,2 млрд, в основе которого лежат акции «Норникеля».

На второе место агентство поместило президента «Лукойла» Вагита Алекперова, чье состояние за год возросло на $6,2 млрд до $22,3 млрд.

Тройку лидеров замыкает глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Прирост его состояния составил $5,2 млрд, и теперь оно оценивается в $23,8 млрд.

В целом совокупное состояние 23 самых богатых россиян за год увеличилось на $52,9 млрд. Данный показатель является самым крупным за последние четыре года, пишет «Газета.ру».

Ранее в декабре собственный список самых разбогатевших за год россиян представила редакция журнала Forbes Russia. На первой строчке также оказался Владимир Потанин (+$8 млрд до $23,8 млрд), а второе и третье места заняли Леонид Михельсон (+$5,9 млрд до $27 млрд) и Вагит Алекперов (+$5,3 млрд до $23,8 млрд).

До этого Forbes назвал наиболее успешных миллиардеров на планете и самых заметных бизнесменов, ставших миллиардерами в 2019 году.

Источник: Газета Известия