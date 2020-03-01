Bloomberg рассказало о новых правилах Мишустина для министров

Михаил Мишустин после своего назначения на пост премьер-министра России внес изменения в график своих подчиненных, в частности, поменялось время проведения совещаний. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Первую рабочую встречу с министрами Мишустин проводит в 9 утра. Как отмечает агентство, это «практически на рассвете по меркам Москвы». Кроме того, со своими непосредственными подчиненными глава российского правительства может встречаться в субботу и воскресенье.

Агентство также отметило работу Мишустина на предыдущей должности, назвав одним из его выдающихся достижений оптимизацию налогового режима и установку в стране более 3,5 миллионов кассовых онлайн-аппаратов.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу, 28 февраля, потребовал от министерств незамедлительно передавать в правоохранительные органы информацию о возможных нарушениях при использовании средств на реализацию национальных проектов.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил президенту России Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.

Источник: Газета Известия