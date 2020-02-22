Boeing назвала покупаемую в России деталь для Starliner

22 февраля 2020     16
Boeing назвала покупаемую в России деталь для Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на космическое подразделение компании.

Отмечается, что блок позволяет кораблю получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней. Деталь производит ЗАО «Орбита» в Воронеже, и преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. В Starliner выбрали его благодаря надежности и уменьшили массу детали.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, он с удивлением узнал об агрегате для системы посадки, который делает частная российская компания.

В декабре 2019 года Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Корабль находился на орбите 48 часов. Капсула корабля на трех парашютах коснулась поверхности Земли в 8:58 по времени восточного побережья США (15:58 мск).

Источник: Лента.Ру

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