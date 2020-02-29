Boeing показал F-15EX с гиперзвуковой ракетой

Компания Boeing на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показала макет истребителя четвертого поколения F-15EX с подвесным грузом Multi-Purpose Booster, сообщает в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.

Автор пишет, что новая ракета, которая, вероятно, окажется гиперзвуковой или противоспутниковым оружием, имеет массу 3,3 тонны, длину — 6,8 метра и диаметр — 0,8 метра.

В одном из комментариев к посту Multi-Purpose Booster сравнивается в российским гиперзвуковым ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал».

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Источник: Лента.Ру