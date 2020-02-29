Boeing признал некорректность испытания Starliner до первого полета

29 февраля 2020     22
Boeing признал некорректность испытания Starliner до первого полета

Компания Boeing сообщила, что не корректно провела испытания систем корабля Starliner в декабре 2019 года перед первым испытательным полетом. Об этом со ссылкой на заявление руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда сообщило издание The Washington Post.

По его словам, компания сократила ключевое тестирование программного обеспечения и не смогла должным образом провести проверку на соответствие критически важной системы ключевого оборудования. Он отметил, что вместо этого для проведения тестирования была использована компьютерная система с дефектами.

При этом Малхолланд обратил внимание, что Boeing намерена модернизировать методы проверки своих систем перед вводом в эксплуатацию и начнет проводить полный анализ кода программного обеспечения.

Представитель компании также подчеркнул, что проблемы в испытаниях систем не связаны с финансовыми затратами. «Цена никогда не была ключевым фактором в каком бы то ни было решении о том, как нам нужно испытывать наши системы», — цитирует его «РИА Новости».

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

21 февраля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что один из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner производится в Воронеже.

Источник: Газета Известия

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