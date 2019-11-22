Boeing с пылающим двигателем пролетел над Лос-Анджелесом

22 ноября 2019     20
Boeing с пылающим двигателем пролетел над Лос-Анджелесом

Пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines пролетел над Лос-Анджелесом с пылающим двигателем. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS.

Лайнер Boeing 777 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в Манилу. Сразу после взлета у него загорелся двигатель. Пламя и дым были хорошо видны с земли, и очевидцы успели заснять инцидент.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего предстоит установить.

16 ноября у истребителя МиГ-29К, который выполнял тренировочный полет в штате Гоа на юго-западе Индии, загорелся двигатель.

Источник: Газета Известия

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