Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане

24 сентября 2019     12
Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане

Модный бренд Boss представил новую коллекцию весна-лето 2020 на неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Линия Boss Individuals навеяна городскими пейзажами Нью-Йорка и посвящена индивидуальности каждого клиента марки.

Так, костюмы стали менее формальными, однако их пошив по-прежнему остается детальным. Спортивная одежда теперь подходит не только для тренировок: она приобрела более четкие контуры и изготавливается из усовершенствованных материалов.

Фото: BOSS

В коллекцию вошли слегка приталенные укороченные жакеты в сочетании с широкими брюками или длинными юбками с запахом, а также макси-платья из шелка, пальто из струящейся ткани с элементами из плотного хлопка, кожи наппа и ультрамягкой замши. Среди летней одежды — свитеры из шелковых и хлопковых нитей, а также спортивные брюки из легкой технологичной ткани.

Кроме того, в коллекции появились мужские кожаные сандалии, туфли и кроссовки на толстой подошве и женские мюли из цельной и тканой кожи. Линия аксессуаров представлена небольшой сумкой Kristin и мужскими объемными кожаными сумками и рюкзаками.

В линии Boss Individuals преобладают светлые цвета с добавлением ярких акцентов: например, темно-синий, шамбре и голубой в комбинации с мятно-зеленым, песочным и кремовым. Образы представлены как в монохромном цветовом исполнении, так и в цветовых блоках в виде полос и геометрических узоров.

Источник: Лента.Ру

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