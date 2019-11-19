Bradley Zero приедет в Россию

19 ноября 2019     20
Bradley Zero приедет в Россию

Британский диджей Bradley Zero выступит в Москве и Санкт-Петербурге на вечеринках Selector After Dark Beefeater Sessions. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Слава, полученная на радиошоу Rhythm Section в конце нулевых, привела Bradley Zero в команду Boiler Room, где он стал одним из программных директоров и ведущих. Музыкант покинул Boiler Room в 2015-м, чтобы сконцентрироваться на диджейской карьере и своем лейбле Rhythm Section International и многого добился: за релизами лейбла пристально следят тейстмейкеры и меломаны всего мира, а сам Bradley Zero — желанный гость в лайнапах прогрессивных фестивалей танцевальной электроники», — отмечают организаторы.

В Санкт-Петербурге выступление музыканта состоится 22 ноября в баре «Кузня», в Москве — 23 ноября в «Стрелке». Вход на мероприятия свободный. Для того, чтобы попасть на московскую вечеринку, необходимо зарегистрироваться.

Источник: Лента.Ру

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