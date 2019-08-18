Cедан из «Кортежа» Путина подешевел на 10 миллионов рублей

Стоимость автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 миллионов рублей ниже, чем анонсировалось ранее. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает «Российская газета».

По информации издания, стоимость небронированной версии седана Senat S600 будет начинаться от восьми миллионов рублей. При этом ранее СМИ сообщали, что начальная стоимость машины составит 18 миллионов рублей. Цены на лимузин Senat L700 пока неизвестны. Что касается бронированных версий автомобилей, то они будут изготавливаться только по спецзаказу.

Материалы по теме

00:04 — 23 июня

В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве

12 августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил лимузин российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Сообщалось, что Туркмения готова купить всю линейку российских Aurus.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.

Источник: Лента.Ру