CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео

В Государственном департаменте США недовольны действиями главы внешнеполитического ведомства Майка Помпео на фоне скандала с публикацией расшифровки разговора президента страны Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 6 октября.

Причиной недовольства является то, что из-за скандала с телефонным звонком Зеленскому действия Майка Помпео проходят более тщательную проверку и привлекают больше внимания.

Также из-за скандала с Украиной внутри Госдепартамента усилились разногласия между сотрудниками ведомства. Некоторые в Госдепе в разговоре с CNN подчеркнули, что в результате этого Соединенные Штаты могут ухудшить уровень взаимоотношений с другими странами.

По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач. Помимо этого некоторые допустили, что в Госдепартаменте боятся возможных санкций и ограничений со стороны администрации президента.

Ранее 6 октября Майк Помпео назвал идею расследования телефонного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским совершенно бесполезной.

Летом 2019 года Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором глава Белого дома якобы просил оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома.

24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.

Источник: Газета Известия