Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки

14 июня 2019     8
Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки

Французская компания Danone подала в суд на белорусского производителя «Савушкин продукт», обвинив в копировании дизайна серии молочных продуктов «Активия». Сумма ущерба оценивается в 88 млн рублей.

Danone утверждает, что новый дизайн упаковки продукции «Савушкин продукта» «Оптималь», созданный в 2018 году, является переработкой фирменного стиля «Активии», передает РБК.

В компании подчеркнули, что тратят на разработку дизайна и продвижение большие деньги и не намерены мириться с нарушением авторских прав. До подачи иска Danone неоднократно сообщала оппонентам о своих претензиях, но ответа не получила. РБК запросил у «Савушкина продукта» комментарий, но ответа не получил.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео
Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео

В Бахрейне авиалайнер Boeing 747-200 буксировали прямо по поверхности Персидского залива. Об этом сообщает The Sun. На кадрах видео, опубликованного …


Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки
Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки

Французская компания Danone подала в суд на белорусского производителя «Савушкин продукт», обвинив в копировании дизайна серии молочных продуктов «Активия». Сумма …


«Опора России» выстраивает в Севастополе прямой диалог между предпринимателями и МЧС
«Опора России» выстраивает в Севастополе прямой диалог между предпринимателями и МЧС

Сегодня в Севастополе в новом формате состоялась встреча регионального отделения «Опоры России» и предпринимателей с руководством Главного управления МЧС по …


Щербакова игнорирует избирателей? А как же заветное кресло депутата?!
Щербакова игнорирует избирателей? А как же заветное кресло депутата?!

 


Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании
Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании

Пока шедевры Куинжи, Поленова и Левитана на каникулах в выставочном зале кинотеатра «Москва», в историческом здании на проспекте Нахимова ремонтные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты