Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки

Французская компания Danone подала в суд на белорусского производителя «Савушкин продукт», обвинив в копировании дизайна серии молочных продуктов «Активия». Сумма ущерба оценивается в 88 млн рублей.

Danone утверждает, что новый дизайн упаковки продукции «Савушкин продукта» «Оптималь», созданный в 2018 году, является переработкой фирменного стиля «Активии», передает РБК.

В компании подчеркнули, что тратят на разработку дизайна и продвижение большие деньги и не намерены мириться с нарушением авторских прав. До подачи иска Danone неоднократно сообщала оппонентам о своих претензиях, но ответа не получила. РБК запросил у «Савушкина продукта» комментарий, но ответа не получил.

Источник: Газета Известия