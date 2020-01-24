Dior построил подиум в форме женских органов

24 января 2020     10
Dior построил подиум в форме женских органов

Модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для своего шоу на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает Independent.

На показе весенне-летней коллекции, посвященному феминизму, модели выходили на подиум из павильона в форме матки. Инсталляцию создала американская художница и феминистка Джуди Чикаго (Judy Chicago). Сам подиум представлял собой почти стометровую инсталляцию родовых путей.

Помещение украсили фиолетовыми цветами, а по всей длине подиума развесили трехметровые золотые баннеры со словами: «Что если женщины правили бы миром?», «А что если бы Бог был женщиной?», «Было ли бы в мире насилие?». На них изображены картинки, символизирующие мир, которым правят женщины.

Модельер Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) стала первой женщиной в истории бренда Dior, занявшей пост креативного директора. Она часто использует подиум как площадку, на которой метафорически отображаются темы феминизма.

В мае 2019 года Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде. На показе в Ватикане Gucci продемонстрировал платье, на подоле которого бисером и пайетками были вышиты матка и яичники.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роскачество назвало признак диоксида серы в вине
Роскачество назвало признак диоксида серы в вине

Тон горелой спички в аромате вина может свидетельствовать о переизбытке диоксида серы в напитке. Об этом в пятницу, 24 января, …


Dior построил подиум в форме женских органов
Dior построил подиум в форме женских органов

Модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для своего шоу на Неделе высокой моды в Париже. Об этом …


Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ
Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), спросив у них, с кем из хоккеистов …


В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка
В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

Дело водителя, который в состоянии опьянения попал в ДТП, что привело к гибели двухлетней девочки, направлено в суд. Об этом сообщила …


На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы
На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте. В будущем марина сможет обеспечить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты