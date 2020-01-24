Dior построил подиум в форме женских органов

Модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для своего шоу на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает Independent.

На показе весенне-летней коллекции, посвященному феминизму, модели выходили на подиум из павильона в форме матки. Инсталляцию создала американская художница и феминистка Джуди Чикаго (Judy Chicago). Сам подиум представлял собой почти стометровую инсталляцию родовых путей.

Помещение украсили фиолетовыми цветами, а по всей длине подиума развесили трехметровые золотые баннеры со словами: «Что если женщины правили бы миром?», «А что если бы Бог был женщиной?», «Было ли бы в мире насилие?». На них изображены картинки, символизирующие мир, которым правят женщины.

Модельер Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) стала первой женщиной в истории бренда Dior, занявшей пост креативного директора. Она часто использует подиум как площадку, на которой метафорически отображаются темы феминизма.

В мае 2019 года Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде. На показе в Ватикане Gucci продемонстрировал платье, на подоле которого бисером и пайетками были вышиты матка и яичники.

Источник: Лента.Ру