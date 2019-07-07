Disney отказалась изображать Человека-паука на могиле ребенка

Компания The Walt Disney Co. не позволила отцу умершего 4-летнего мальчика поместить на памятник на его могиле изображение Человека-паука. Об этом сообщил таблоид Metro.
Родившийся в Англии Олли Джонс страдал от одной из форм лейкодистрофии — редкого генетического заболевания. Ему очень нравился Человек-паук из комиксов Marvel — его отец Ллойд Джонс даже возил его в Диснейленд, чтобы он смог встретиться с любимым супергероем.
Когда мальчик умер, Джонс, отец шестерых детей, организовал ему тематические похороны — с красными и синими воздушными шарами, в цвет костюма Человека-паука. Он запросил у компании Disney, которая владеет правами на образ персонажа, разрешение на то, чтобы изобразить его на могильном памятнике сына — но получил отказ.
Фирма объяснила такое решение тем, что хочет сохранить «невинность и магию» своих персонажей — изображать их на любых похоронных принадлежностях запрещал сам основатель компании Уолт Дисней.
Однако скорбящий отец считает, что причина отказа — денежные риски. По его мнению, компания зачем-то пытается дистанцироваться от темы смерти. «Я вообще не понимаю этого — ведь персонажи в их фильмах все время умирают», — сказал он.
Компания Marvel, основанная в 1939 году, в 2009 году была куплена Disney за 4,24 миллиарда долларов.
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